Ardahan'da Sahara Geçidi'nde Buzlanma Trafik Kazasına Yol Açtı

Şavşat Karayolu Sahara Geçidi'nde buzlanma sonucu bir tır bariyerlere çarptı; yol kısa süreli trafiğe kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:19
Şavşat Karayolu'nda ulaşım kesintisi

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi mevkiinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ulaşımda kesintiye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Tırın uçurum kenarında şans eseri durması nedeniyle karayolu bir süre araç trafiğine kapandı.

Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu ve olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tır yoldan kaldırılarak trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

