Ardahan'da Sahara Geçidi'nde Buzlanma Trafik Kazasına Yol Açtı

Ardahan'da Sahara Geçidi'nde Buzlanma Trafik Kazası
Şavşat Karayolu'nda ulaşım kesintisi
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi mevkiinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası ulaşımda kesintiye neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Tırın uçurum kenarında şans eseri durması nedeniyle karayolu bir süre araç trafiğine kapandı.
Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluştu ve olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tır yoldan kaldırılarak trafik yeniden ulaşıma açıldı.
