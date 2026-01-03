DOLAR
Diyarbakır'da KGYS ile Trafik İhlallerine Ceza

Diyarbakır’da KGYS kameralarıyla trafik ihlalleri tespit edilip sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimler, can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:30
Emniyetin hedefi: can ve mal güvenliği

Diyarbakır’da trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kentte trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından KGYS'ye entegre kameralar aracılığıyla denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde tespit edilen ihlaller

Yapılan tespitlerde; hatalı park eden, makas atan, yaya geçidi ihlali yapan, kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, kask kullanmayan ve emniyet kemeri kullanmayan sürücülere trafik cezası uygulandığı bildirildi.

Denetimlerin, KGYS kameraları aracılığıyla yapılan tespitler üzerinden etkin şekilde yürütüldüğü ve mal ile can güvenliğine yönelik çalışmaların 7/24 esasına göre kesintisiz devam edeceği kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

