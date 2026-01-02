DOLAR
Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üç Kuyular Mahallesi'nde park halindeki otomobil, nedeni belirlenemeyen yangında kullanılamaz hale geldi; ölü veya yaralı yok.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 23:22
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 23:31
Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Üç Kuyular Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Üç Kuyular Mahallesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale, çevredeki vatandaşların desteğiyle birlikte itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yangın söndürüldü; olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANARAK KULLANILAMAZ HALE...

DİYARBAKIR'IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

