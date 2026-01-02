Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Üç Kuyular Mahallesi'nde bilinmeyen nedenle çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Üç Kuyular Mahallesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale, çevredeki vatandaşların desteğiyle birlikte itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yangın söndürüldü; olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.