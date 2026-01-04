DOLAR
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 12 Yaralı

Diyarbakır’da kayganlaşan yolda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:45
Buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpışma

Diyarbakır’da kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, İ.T. idaresindeki 35 U 4169 plakalı otomobil ile B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç arasında, Diyarbakır-Elazığ yolu Topraklarevler mevkiinde buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpışma sonucu gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

