Diyarbakır'da Trafik Kazası: 12 Yaralı
Buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpışma
Diyarbakır’da kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, İ.T. idaresindeki 35 U 4169 plakalı otomobil ile B.G. idaresindeki 33 EEA 63 plakalı hafif ticari araç arasında, Diyarbakır-Elazığ yolu Topraklarevler mevkiinde buzlanma nedeniyle kafa kafaya çarpışma sonucu gerçekleşti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR'DA KAYGANLAŞAN YOLDA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 12 KİŞİ YARALANDI.