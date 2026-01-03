DOLAR
Diyarbakır'da Üst Geçitte 3 Çocuk Darp Edildi — Şüpheli Gözaltında

Diyarbakır'da üst geçitte kar topu iddiasıyla 3 çocuğu darp eden şüpheli polis tarafından gözaltına alındı; soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 10:17
Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı üzerindeki bir üst geçitte meydana gelen olayda, bir şahsın kar topu attıkları iddiasıyla 3 çocuğu darp ettiği bildirildi. Olay, çevredeki bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın Detayları

Görüntülerde, şahsın merdivenlerden çıkarak üst geçit üzerinde ilerleyen çocuklara yaklaşarak yumrukladığı anlar yer alıyor. Olayın, basına yansıdığı şekilde dün gerçekleştiği belirtildi.

Soruşturma ve Gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri failin tespitini yaptı ve şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın seyri yetkili makamlarca aktarılmaya devam edecek.

