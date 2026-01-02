DOLAR
Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Yaralı

Diyarbakır Bağlar'da Hatay-Van seferindeki 65 ADD 803 plakalı otobüs kayganlık nedeniyle devrildi; 6 kişi yaralandı, kaza anları cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:24
Kaza ve müdahale

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah 03.00 sıralarında ilçenin Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde meydana geldi.

Hatay’dan Van’a giden 65 ADD 803 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı araçtaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

