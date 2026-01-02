Diyarbakır'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Yaralı
Kaza ve müdahale
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, sabah 03.00 sıralarında ilçenin Övündüler Mahallesi Tokaçlı Küme Evleri mevkiinde meydana geldi.
Hatay’dan Van’a giden 65 ADD 803 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaza anı araçtaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI OTOBÜSÜNÜN DEVRİLME ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.