Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı — 2 Yaralı

Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle eski Mardin yolu'nda 3 tır ve 2 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 13:31
Diyarbakır'da, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ve 2 araç çarpıştı. Olay, eski Mardin yolu üzerinde gerçekleşti.

Kazada yaralananlar ve müdahale

Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yol durumu ve soruşturma

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

