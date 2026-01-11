Diyarbakır'da Zincirleme Kaza: 3 Tır ve 2 Araç Çarpıştı — 2 Yaralı

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 tır ve 2 araç çarpıştı
Diyarbakır'da, buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ve 2 araç çarpıştı. Olay, eski Mardin yolu üzerinde gerçekleşti.
Kazada yaralananlar ve müdahale
Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yol durumu ve soruşturma
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı; araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
