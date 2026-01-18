Diyarbakır Eğil'de Ham Petrol Havuzunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır Eğil ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki ham petrol havuzunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; ölü veya yaralı yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:56
Olay ve müdahale

Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki ham petrol havuzunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

