Diyarbakır Eğil'de Ham Petrol Havuzunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale

Diyarbakır'ın Eğil ilçesi Kalkan Mahallesi'ndeki ham petrol havuzunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü.

Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

