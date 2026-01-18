Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır Bağlar’da bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; kurşunların depolara isabet etmemesi faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:34
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:35
Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır'da akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Bağlar ilçesinde öğlen saatlerinde meydana geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, iki grup arasındaki sözlü münakaşa bir anda şiddetlendi ve silahların kullanılmasıyla sonuçlandı. Olayda açılan ateşin depolara isabet etmemesi olası büyük bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı; yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yürüttü ve kavgaya karıştığı belirlenen zanlıları gözaltına aldı.

Soruşturmada, silahlı kavganın öğlen saatlerinde düğün salonunda çıkan kavganın devamı olduğu yönünde bilgiler olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

