Samsun Vezirköprü'de Kayıp Nimet Serdar İçin Geniş Çaplı Arama

Samsun Vezirköprü Susuz Mahallesi'nde yaşayan Nimet Serdar için 17 Ocak'tan bu yana süren geniş çaplı arama çalışmaları tüm ekiplerin katılımıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:00
Susuz Mahallesi'nde 17 Ocak'tan bu yana sürdürülen çalışmalar devam ediyor

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'nde kayıp vatandaşın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.

Edinilen bilgilere göre, Susuz Mahallesi Çaltuluoğlu Sokakta ikamet eden Nimet Serdar, 17 Ocak günü saat 10.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Vatandaşın kaybolduğu yönünde aynı gün saat 17.30'da yapılan ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, arama çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere Susuz Mahallesi’ne giderek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur İstanbul kontrolünde yürütülüyor ve tüm kurumların seferber edildiği bildirildi. Kayıp şahsı arama çalışmalarına AFAD ekipleri ve dron ekibi, 32 jandarma personeli, 11 asayiş komando personeli, İl Jandarma Komutanlığı iz takip köpek unsuru, UMKE ekipleri ile canlı arama köpek unsuru, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ve yaklaşık 30 vatandaş katılıyor.

