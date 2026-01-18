Aydın Efeler’de depo yangını: 2 kişi dumandan etkilendi

Aydın Efeler’de depoda çıkan yangın paniğe yol açtı

İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşları korkuttu. Olay, Mesudiye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın zemin katındaki depoda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, depoda bulunan çeşitli eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Depodan yükselen yoğun duman hızla üst katlara yayıldı ve bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti ve uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Depoda bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, binada da ciddi hasar oluştu.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

