Elazığ'da alkollü şahıs çaldığı taksiyle banka ATM ünitesine çarptı

Elazığ'da alkollü bir kişi, çaldığı taksiyle Gazi Caddesi'nde bir bankanın para çekme ünitelerine çarptı; yaralanma yok, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:28
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:35
Olayın Detayları

Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahıs park halindeki 23 T 0654 plakalı ticari taksiyi çalarak kaçtı.

Panikleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankanın para çekme ünitelerinin bulunduğu kısma çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Gözaltı ve Soruşturma

Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.

