Elazığ'da alkollü şahıs çaldığı taksiyle banka ATM ünitesine çarptı
Olayın Detayları
Olay, merkeze bağlı Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şahıs park halindeki 23 T 0654 plakalı ticari taksiyi çalarak kaçtı.
Panikleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir bankanın para çekme ünitelerinin bulunduğu kısma çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Gözaltı ve Soruşturma
Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatıldı.
