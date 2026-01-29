Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti

Kulp'taki viyadük iskelesi çöküşünde 4 işçi yaşamını yitirdi; bilirkişi raporu aşırı yükleme, yetersiz iskele bağlantısı ve denetim eksikliği belirledi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:51
Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti

Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi raporu tamamlandı

11 Kasım 2025'te Kulp ilçesinde bir viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner yaşamını yitirmiş, bir işçi ağır yaralanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı.

Bilirkişi heyeti ve raporun kapsamı

Makine ve inşaat mühendisi ile iş güvenliği uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından sahada yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 19 sayfalık raporda, kazanın aşırı yüklenme ve yetersiz iskele bağlantısı nedeniyle meydana geldiği belirtildi. İskele ekip şefi F.L. tutuklu olup toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Raporda tespit edilen teknik ve idari eksiklikler

Bilirkişi raporunda öne çıkan tespitler şunlardır:

İskele sistemine ait statik hesap ve proje onay dosyaları bulunmamaktadır. Kalıp iskelesi elemanlarının montajında eksiklikler ve uygunsuz malzeme kullanımı görüldü. Beton dökümü mikser ile yapılmış ancak yük dağılımı kontrol edilmemiştir.

İskele kontrolü için günlük ve haftalık kontrol çizelgeleri tutulmamış; çalışanların yüksekte çalışma eğitimi ve yetki belgesi bulunmamaktadır. Olay anında gözetim ve denetim sorumlularının sahada olmadığı, denetim yapması gereken şirketin sözleşmede belirtilen denetimleri gerçekleştirmediği raporda yer aldı.

Heyet, iskele sisteminin yeterli mühendislik hesabı ve uygunluk onayı olmadan, yük testi yapılmadan beton dökümüne başlandığını; beton döküm planının hazırlanmadığını, aşırı yükleme ve denetim eksikliği bulunduğunu; ayrıca eğitim, kontrol ve kişisel koruyucu donanım eksiklikleri olduğunu değerlendirmiştir.

Kusur değerlendirmesi

Rapora göre taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L., bağlantı elemanlarını hatalı monte etmek ve iskeleyi projeye aykırı kurmak nedeniyle asli kusurlu bulundu. İnşaat mühendisi K.K. ve şantiye şefi ise projeye uygun iskele kurulumunu sağlamadıkları, kontrol ve denetim mekanizmasını işletmedikleri, beton döküm planı hazırlamadıkları için tali kusurlu olarak değerlendirildi.

İş güvenliği uzmanının risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planı hazırladığı, eğitimleri tamamladığı ve saha kontrollerini kayıt altına aldığı belirtilerek bu kişi için kusur bulunmadığı kaydedildi. Çalışanların ise montaj sırasında yeterli dikkat ve özeni göstermedikleri ve çalışma platformunda emniyet kemeri kullanmadıkları, bu nedenle Anuştekin, Dere, Lale ve Yalçıner'in de asli kusurlu olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen personelin sunduğu evraklarda denetim yapıldığı görülmüş, bu personel hakkında kusur olmadığı kanaatine varılmıştır.

Olayın oluş şekline dair teknik değerlendirme

Heyet, kazanın köprü ayağındaki kalıp göçmesinden kaynaklandığını ve son elevasyon ayağının başlık kirişinde beton dökümü esnasında kalıpta oluşan göçme sonucu iş kazasının meydana geldiğini tespit etti. Raporda, başlık kirişinin mevcut köprü ayağının dışına taşması ve dış kısımların kalıp tarafından dengelenememesi nedeniyle aşırı yük oluştuğu bildirildi.

Beton dökümünün ilerlemesiyle yükün arttığı; döküm sırasında betonun dinlendirilmesiyle basınç miktarının minimize edildiği bir süre boyunca sorun olmadığı; daha sonra vibrasyon işlemiyle beton içindeki hava boşluklarının giderilmesi sırasında oluşan hareketlilikle kalıp göçmesinin meydana geldiği ifade edildi. Heyet, olayın bir önceki ankraj yer seçiminden kaynaklandığını ve kazanın önlenebilir nitelikte olduğunu vurguladı.

Dosyada soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir.

DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİNDE İNŞASI SÜREN VİYADÜKTE İSKELENİN ÇÖKMESİ SONUCU 4 İŞÇİNİN HAYATINI...

DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİNDE İNŞASI SÜREN VİYADÜKTE İSKELENİN ÇÖKMESİ SONUCU 4 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 İŞÇİNİN AĞIR YARALANDIĞI OLAYA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA AŞIRI YÜKLENME VE YETERSİZ İSKELE BAĞLANTISI GÖRÜŞÜ YER ALDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Datça'da 73 Yaşındaki İbrahim Durdu Evinde Ölü Bulundu
2
Bursa Merinos Kavşağı'nda Otomobil Alev Aldı
3
Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti
4
Ankara Beypazarı'nda Freni Arızalanan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı
5
Gaziantep'te 4 kilo 50 gram skunk ele geçirildi: R.D.E. tutuklandı
6
Bursa'da Kimyasal Kaplama Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
7
Çorlu'da Komşusunu Bıçakladı: Yaşlı Kadın 7 Yerinden Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları