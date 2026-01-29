Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi 'aşırı yüklenme ve yetersiz iskele' tespit etti

Diyarbakır Kulp'ta viyadük çöküşü: Bilirkişi raporu tamamlandı

11 Kasım 2025'te Kulp ilçesinde bir viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu Şeyhmus Anuştekin, Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner yaşamını yitirmiş, bir işçi ağır yaralanmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet verme" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu hazırlandı.

Bilirkişi heyeti ve raporun kapsamı

Makine ve inşaat mühendisi ile iş güvenliği uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından sahada yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan 19 sayfalık raporda, kazanın aşırı yüklenme ve yetersiz iskele bağlantısı nedeniyle meydana geldiği belirtildi. İskele ekip şefi F.L. tutuklu olup toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.

Raporda tespit edilen teknik ve idari eksiklikler

Bilirkişi raporunda öne çıkan tespitler şunlardır:

İskele sistemine ait statik hesap ve proje onay dosyaları bulunmamaktadır. Kalıp iskelesi elemanlarının montajında eksiklikler ve uygunsuz malzeme kullanımı görüldü. Beton dökümü mikser ile yapılmış ancak yük dağılımı kontrol edilmemiştir.

İskele kontrolü için günlük ve haftalık kontrol çizelgeleri tutulmamış; çalışanların yüksekte çalışma eğitimi ve yetki belgesi bulunmamaktadır. Olay anında gözetim ve denetim sorumlularının sahada olmadığı, denetim yapması gereken şirketin sözleşmede belirtilen denetimleri gerçekleştirmediği raporda yer aldı.

Heyet, iskele sisteminin yeterli mühendislik hesabı ve uygunluk onayı olmadan, yük testi yapılmadan beton dökümüne başlandığını; beton döküm planının hazırlanmadığını, aşırı yükleme ve denetim eksikliği bulunduğunu; ayrıca eğitim, kontrol ve kişisel koruyucu donanım eksiklikleri olduğunu değerlendirmiştir.

Kusur değerlendirmesi

Rapora göre taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L., bağlantı elemanlarını hatalı monte etmek ve iskeleyi projeye aykırı kurmak nedeniyle asli kusurlu bulundu. İnşaat mühendisi K.K. ve şantiye şefi ise projeye uygun iskele kurulumunu sağlamadıkları, kontrol ve denetim mekanizmasını işletmedikleri, beton döküm planı hazırlamadıkları için tali kusurlu olarak değerlendirildi.

İş güvenliği uzmanının risk değerlendirmesi ve acil durum eylem planı hazırladığı, eğitimleri tamamladığı ve saha kontrollerini kayıt altına aldığı belirtilerek bu kişi için kusur bulunmadığı kaydedildi. Çalışanların ise montaj sırasında yeterli dikkat ve özeni göstermedikleri ve çalışma platformunda emniyet kemeri kullanmadıkları, bu nedenle Anuştekin, Dere, Lale ve Yalçıner'in de asli kusurlu olduğunun değerlendirildiği bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen personelin sunduğu evraklarda denetim yapıldığı görülmüş, bu personel hakkında kusur olmadığı kanaatine varılmıştır.

Olayın oluş şekline dair teknik değerlendirme

Heyet, kazanın köprü ayağındaki kalıp göçmesinden kaynaklandığını ve son elevasyon ayağının başlık kirişinde beton dökümü esnasında kalıpta oluşan göçme sonucu iş kazasının meydana geldiğini tespit etti. Raporda, başlık kirişinin mevcut köprü ayağının dışına taşması ve dış kısımların kalıp tarafından dengelenememesi nedeniyle aşırı yük oluştuğu bildirildi.

Beton dökümünün ilerlemesiyle yükün arttığı; döküm sırasında betonun dinlendirilmesiyle basınç miktarının minimize edildiği bir süre boyunca sorun olmadığı; daha sonra vibrasyon işlemiyle beton içindeki hava boşluklarının giderilmesi sırasında oluşan hareketlilikle kalıp göçmesinin meydana geldiği ifade edildi. Heyet, olayın bir önceki ankraj yer seçiminden kaynaklandığını ve kazanın önlenebilir nitelikte olduğunu vurguladı.

Dosyada soruşturma ve kovuşturma süreci devam etmektedir.

DİYARBAKIR'IN KULP İLÇESİNDE İNŞASI SÜREN VİYADÜKTE İSKELENİN ÇÖKMESİ SONUCU 4 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 İŞÇİNİN AĞIR YARALANDIĞI OLAYA İLİŞKİN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA AŞIRI YÜKLENME VE YETERSİZ İSKELE BAĞLANTISI GÖRÜŞÜ YER ALDI.