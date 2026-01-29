Diyarbakır Sur'da Toprak Evde Yangın: Kısmi Çökme, Yaralanma Yok

Diyarbakır Sur'da Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki iki katlı toprak evde çıkan yangın kısmi çökme oluşturdu; itfaiye yangını söndürdü, can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:38
Olayda can kaybı yaşanmadı, müdahale kayıt altına alındı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bir toprak evde çıkan yangın sonucu kısmi çökme meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ziya Gökalp Mahallesindeki iki katlı eski toprak evte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu evde kısmi çökme meydana gelirken, ölen ve yaralanan olmadı.

Olay anında gerçekleştirilen müdahale ve söndürme çalışmaları, itfaiye erleri gözünden kask kamerasıyla kayda alındı.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ SUR İLÇESİNDEKİ TOPRAK EVDE ÇIKAN YANGIN SONUCU KISMİ ÇÖKME MEYDANA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

