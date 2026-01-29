Diyarbakır Sur'da Toprak Evde Yangın: Kısmi Çökme, Yaralanma Yok

Olayda can kaybı yaşanmadı, müdahale kayıt altına alındı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bir toprak evde çıkan yangın sonucu kısmi çökme meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ziya Gökalp Mahallesindeki iki katlı eski toprak evte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu evde kısmi çökme meydana gelirken, ölen ve yaralanan olmadı.

Olay anında gerçekleştirilen müdahale ve söndürme çalışmaları, itfaiye erleri gözünden kask kamerasıyla kayda alındı.

