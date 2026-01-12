Dörtyol’da Kaçak Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay Emniyeti'nin Dörtyol’daki operasyonunda çok sayıda silah, mühimmat ve 0,35 gr metamfetamin ele geçirildi; şüpheli A.T. tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyon ve arama detayları

Belirlenen adreste yapılan aramada; daralı ağırlığı 0,35 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 9 adet şarjör, 4 adet namlu, 1 adet silah gövdesi, 1 adet sürgü, 8 adet icra yayı ve 142 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, silah yapımında kullanılan 31 adet çeşitli malzeme bulundu.

İkamette yapılan aramada ayrıca mengene, kumpas, keski, matkap ve spiral makinesi gibi iş makineleri de tespit edildi.

Gözaltı ve yasal işlem

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.T. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi uyarınca işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

