Dron Saldırısına Uğrayan Elbus Gemisi Kastamonu Açıklarından Ayrıldı

Dron Saldırısına Uğrayan Elbus Gemisi Bölgeden Ayrıldı
Kastamonu açıklarında saldırı sonrası 3 haftalık bekleyiş sona erdi
Kastamonu'nun Abana açıklarında dron saldırısına uğrayan ve güvenlik önlemleri kapsamında İnebolu Demir Sahası'na demirleyen Palau bandıralı Elbus adlı petrol tankeri, yapılan kapsamlı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.
Gemide gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanmasının ve güvenliğinin sağlanmasının ardından, yaklaşık 3 hafta süren bekleyiş son buldu ve seyrine yeniden izin verildi.
Yetkililer, geminin bölgeden ayrılışının ilgili güvenlik protokollerine uygun şekilde gerçekleştiğini bildirdi.
