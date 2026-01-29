Dron Saldırısına Uğrayan Elbus Gemisi Kastamonu Açıklarından Ayrıldı

Kastamonu açıklarında dron saldırısına uğrayan Palau bandıralı Elbus adlı petrol tankeri, 3 haftalık denetimlerin ardından İnebolu Demir Sahası'ndan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:40
Kastamonu'nun Abana açıklarında dron saldırısına uğrayan ve güvenlik önlemleri kapsamında İnebolu Demir Sahası'na demirleyen Palau bandıralı Elbus adlı petrol tankeri, yapılan kapsamlı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

Gemide gerçekleştirilen denetimlerin tamamlanmasının ve güvenliğinin sağlanmasının ardından, yaklaşık 3 hafta süren bekleyiş son buldu ve seyrine yeniden izin verildi.

Yetkililer, geminin bölgeden ayrılışının ilgili güvenlik protokollerine uygun şekilde gerçekleştiğini bildirdi.

