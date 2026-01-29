Marmara Denizi’nde Feribot Rotasına Tehlike: Yalova Açıklarında Yüzen Ağaç Kıyıya Çekildi

Marmara Denizi Yalova açıklarında feribot güzergâhında tespit edilen yüzen ağaç, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tekneyle Merkez Balıkçı Barınağı’na çekildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:23
Yalova ekipleri deniz trafiğini olası kazalara karşı önledi

Marmara Denizi Yalova açıklarında deniz yüzeyinde bulunan ve deniz trafiği için tehlike arz eden büyük bir ağaç gövdesi tespit edildi. Söz konusu yüzen ağaç, bölgeden geçen feribotların seyir güvenliğini riske atabilecek nitelikteydi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri devriye faaliyetleri sırasında, İstanbul ile Yalova arasında feribotların seyir güzergâhına yakın bir noktada söz konusu ağaç gövdesini gördü.

Değerlendirme sonucu seyir güvenliğini olumsuz etkileyebileceği belirlenen yüzen ağaç için gerekli güvenlik önlemleri alınarak ekiplerin kullandığı tekneyle ağaç gövdesi Merkez Balıkçı Barınağı’na çekildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürüttükleri çalışmaların yalnızca denetim ve kontrol faaliyetleriyle sınırlı olmadığını; aynı zamanda denizde seyir güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

