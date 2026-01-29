Eyüpsultan'da Torun, 'Gezmeye' Çıkardığı 93 Yaşındaki Anneannesini Öldürdü — 5 Gözaltı

Eyüpsultan’da 93 yaşındaki Fatma Demircan, torunu Volkan G. tarafından öldürüldü; olayla bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı, arama Terkos Gölü çevresinde sürdü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:43
Eyüpsultan'da madde bağımlısı olduğu belirtilen Volkan G.'nin birlikte yaşadığı 93 yaşındaki anneannesi Fatma Demircan'ı "gezmeye" çıkardığını söyleyip Arnavutköy'de öldürdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay ve kayıp başvurusu

Olay, 21 Ocak akşamı başladı. Kızı Gülay G., bir süredir haber alamadığı annesi Fatma Demircan için Eyüpsultan Akşemsettin Polis Merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu. İddialara göre, Demircan bir süredir oğlu Volkan G. (47) ile birlikte yaşıyordu. Aile fertleri kendi imkanlarıyla yapılan aramada Arnavutköy Balaban köyüne de gitti ve köy muhtarı ve vatandaşlarla iletişime geçti.

Evde bulunan torun ve tedavi

Ekiplerin Eyüpsultan'daki adreste yaptığı incelemede Volkan G. evde baygın ve bilekleri kesili halde bulundu. Yanında bir intihar notu olduğu öğrenildi. Tedavi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Volkan G.'nin tedavisi sonrası emniyete getirilerek ifadesi alındı.

Şüpheli ifadeler ve iddia edilen cinayet

İfadeleri çelişkili olan şüpheli, polise verdiği ifadede anneannesini "hava alması için gezmeye çıkardığını", araçta arka koltukta oturan anneannesinin bastonla kendisine vurduğunu, bastonu alıp anneannesinin başına vurduğunu ve hareketsiz kalan kişinin öldüğünü düşünerek cesedi Arnavutköy Balaban köyündeki boş bir alana bıraktığını söyledi. Ayrıca ertesi gün cenazeyi gömmek amacıyla marketten kürek, kazma ve çiçek aldığı iddia edildi.

Terkos Gölü çevresinde keşif ve deliller

Savcı nezaretinde yapılan keşif çalışmalarında Volkan G. eşliğinde Arnavutköy Balaban köyü ve Terkos Gölü çevresinde arama yapıldı. İş makineleri ve kadavra köpekleriyle yürütülen çalışmada köpeklerin tepki verdiği yerde Fatma Demircan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafetler ve saç örnekleri bulundu. Bulunan örnekler olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alınıp Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltılar ve adliyeye sevk

Soruşturma kapsamında Volkan ve Birkan G., kızı Gülay G., damadı Veli G. ile Volkan G.'nin eski eşi Meltem Y. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toplam 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

FATMA DEMİRCAN

FATMA DEMİRCAN

