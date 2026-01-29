Mardin Kızıltepe'de Sağanak: Kerpiç Evin Damı Çöktü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış sonucu Koçhisar Mahallesi'nde anne ve üç çocuğunun yaşadığı kerpiç evin damı çöktü; aile başka odada olduğu için yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:41
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Koçhisar Mahallesi’ndeki bir kerpiç evin damının çökmesine yol açtı.

Olay

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesinde anne ile üç çocuğunun yaşadığı evin damı, yağışın ardından çöktü.

Durum

Çökme sırasında ailenin evin başka bir odasında bulunması, muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Damın çöktüğü bölüm kullanılamaz hale geldi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

