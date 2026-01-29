Mardin Kızıltepe'de Sağanak: Kerpiç Evin Damı Çöktü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Koçhisar Mahallesi’ndeki bir kerpiç evin damının çökmesine yol açtı.

Olay

Edinilen bilgilere göre, Koçhisar Mahallesinde anne ile üç çocuğunun yaşadığı evin damı, yağışın ardından çöktü.

Durum

Çökme sırasında ailenin evin başka bir odasında bulunması, muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Damın çöktüğü bölüm kullanılamaz hale geldi.

