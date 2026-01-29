Elazığ'da restoranlara silahlı saldırı: Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

İcadiye Mahallesi, 22.01.2026

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından 22.01.2026 tarihinde İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Caddesi'nde faaliyet gösteren iki ayrı restorana yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlk etapta olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 çocuk yakalanmış; üzerlerinde olayda kullandıkları 2 adet ruhsatsız tabanca ile olay yerinde bulunan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, bu çocuklardan 2'si tutuklanmış, diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Devam eden çalışmalar sonucunda, suça sürüklenen çocukları olayda kullandıkları silahları temin etmek suretiyle suça azmettirdiği tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, nitelikli yağma ve 6136 SKM' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece, haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Böylece olayın gerçekleştiği tarihten itibaren yürütülen operasyonlarda toplam 6 şüpheli tutuklanmış, ayrıca 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmış oldu.

