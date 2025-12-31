DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Düzce Akçakoca'da Tır Makaslaması: Kalkın Plajı Çevre Yolu Kapandı

Akçakoca Kalkın Plajı'nda bir tırın makaslaması çevre yolunu kapattı; jandarma ve belediye ekipleri yol açma çalışmalarına başladı, küçük araçlar güvenlik şeridinden geçiyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:03
Düzce Akçakoca'da Tır Makaslaması: Kalkın Plajı Çevre Yolu Kapandı

Düzce Akçakoca'da Tır Makaslaması Çevre Yolunu Kapattı

Olay ve ilk müdahale

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Kalkın Plajı mevkisinde bir tırın makaslaması sonucu çevre yolunda ulaşım aksadı. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolda makaslayarak trafiğin tamamen durmasına neden oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapatan tırın etrafında gerekli tedbirleri uyguladı.

Ulaşımda yaşanan aksama ve çalışmalar

Belediye ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar devam ederken, küçük araçlar güvenlik şeridinden kontrollü olarak ilerleyebiliyor.

Olay nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, sürücülerden trafikte dikkatli olmalarını ve güvenlik önlemlerine uymalarını istedi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİ KALKIN PLAJI MEVKİSİNDE TIR MAKASLAMASI NEDENİYLE ÇEVREYOLUNDA ULAŞIM...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİ KALKIN PLAJI MEVKİSİNDE TIR MAKASLAMASI NEDENİYLE ÇEVREYOLUNDA ULAŞIM DURDU.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİ KALKIN PLAJI MEVKİSİNDE TIR MAKASLAMASI NEDENİYLE ÇEVREYOLUNDA ULAŞIM...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı
6
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
7
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları