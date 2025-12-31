Düzce Akçakoca'da Tır Makaslaması: Kalkın Plajı Çevre Yolu Kapandı

Düzce Akçakoca'da Tır Makaslaması Çevre Yolunu Kapattı

Olay ve ilk müdahale

Düzce’nin Akçakoca ilçesi Kalkın Plajı mevkisinde bir tırın makaslaması sonucu çevre yolunda ulaşım aksadı. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolda makaslayarak trafiğin tamamen durmasına neden oldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapatan tırın etrafında gerekli tedbirleri uyguladı.

Ulaşımda yaşanan aksama ve çalışmalar

Belediye ekipleri yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar devam ederken, küçük araçlar güvenlik şeridinden kontrollü olarak ilerleyebiliyor.

Olay nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, sürücülerden trafikte dikkatli olmalarını ve güvenlik önlemlerine uymalarını istedi.

