Düzce'de 124 Aranan Şahıs Yakalandı; 34 Kişi Tutuklandı

Düzce'de 05-11 Ocak 2026 tarihli çalışmada 20 bin 598 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 124 kişi yakalandı ve 34 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:09
Düzce'de 124 Aranan Şahıs Yakalandı; 34 Kişi Tutuklandı

Düzce'de 124 Aranan Şahıs Yakalandı; 34 Kişi Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ve Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 124 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 34 kişisi tutuklandı.

Operasyon ve sorgulama detayları

Polis ve Jandarma birimleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçleri tarafından 05-11 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 20 bin 598 şahıs sorgulanırken, aranan 124 şahıs yakalandı.

Ele geçirilen silah ve mühimmat

Aramalarda 12 tabanca, 1 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 21 kartuş, 130 mermi, 10 tabanca namlusu ve 1 kesici delici alet ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan 34 kişinin tutuklanmasıyla ilgili işlemler devam ediyor.

DÜZCE'DE JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 124 KİŞİ...

DÜZCE'DE JANDARMA VE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 124 KİŞİ YAKALANDI. YAKALANAN ŞAHISLARDAN 34 KİŞİSİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
3
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
4
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
5
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
6
İnegöl'de çatı yangını: 1 yaralı
7
Diyarbakır'da Boşaltılan Ali Emiri Ortaokulunda Yangın

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları