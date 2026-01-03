DOLAR
Düzce'de 143 Parça Tarihi Eser 120 Bin Dolara Satılmak İsterken Yakalandı

Düzce'de jandarmanın operasyonunda Roma ve Bizans dönemlerine ait 143 parça (136 sikke, 7 obje) tarihi eser 120 bin dolara satılmak istenirken yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:43
Düzce'de 143 parça tarihi eser ele geçirildi

Gümüşova'daki operasyonda 120 bin dolar karşılığında satış yapılmak istendi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Gümüşova ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 136 adet sikke ile 7 adet tarihi obje olmak üzere toplam 143 parça eser, 120 bin Amerikan Doları karşılığında satılmak istenirken ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler, inceleme için ilgili müze müdürlüğüne teslim edildi ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

