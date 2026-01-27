Sedat Çelik: Kadına Karşı Şiddetin 3 Katı Erkeğe de Var — Trabzon 2025 Raporu

Sedat Çelik: Kadına Karşı Şiddetin 3 Katı Erkeğe de Var

Toplantı ve genel değerlendirme

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, "Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı" kapsamında basın mensupları ile bugün Trabzon Adliye Sarayında bir araya geldi. Konuşmasında öncelikle Trabzon’un suç ve dava istatistiklerini paylaştı.

Verilen rakamlara göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve mülhakat başsavcılıklarının 2024 ve 2025 yıllarına ait soruşturma iş cetvellerinde, adliyede artan dosya yüküne rağmen yüksek bir sonuçlandırma başarısı görüldü. Bazı yıllarda çıkan dosya sayısı gelen dosya sayısını aşarak başarı oranını %100'ün üzerine taşıdı.

2023 yılından 14.684 dosya devredilirken, 2024 yılı içinde 27.917 yeni dosya geldi ve toplam dosya sayısı 42.601 oldu. Bu dosyalardan 27.467 hakkında karar verilerek sonuçlandırıldı; yıl sonunda 15.134 dosya derdest kaldı. 2024 yılı başarı oranı %98 olarak kayıtlara geçti.

Trabzon ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarında 2024 yılında toplam 73.404 dosya işlem gördü; 47.187 dosya sonuçlandırılırken, 26.217 dosya 2025 yılına devretti. Bu tabloda mülhakatlar dahil başarı oranı %101 oldu.

2025 yılında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na 27.966 yeni dosya gelirken, devredenlerle birlikte toplam dosya sayısı 43.100 olarak kaydedildi. Yıl içinde 28.938 dosya karara bağlandı ve yıl sonunda 14.162 dosya 2026’ya devretti. 2025 başarı oranı %104 olarak hesaplandı. Mülhakat başsavcılıklarıyla birlikte 2025 yılında toplam 72.967 dosya işlem gördü; 48.213 dosya sonuçlandırıldı, 24.754 dosya elde kaldı. Genel başarı oranı %103 olarak açıklandı.

Terör dosyalarında FETÖ ağırlığı

Trabzon Cumhuriyet Başsavılığı Terör Bürosu verilerine göre 2024 yılında 465, 2025 yılında ise 426 terör dosyası işlem gördü. Her iki yılda da derdest dosyaların büyük çoğunluğunu FETÖ bağlantılı dosyalar oluşturdu. 2024 sonunda 240, 2025 sonunda ise 255 terör dosyası derdest kaldı. Terör ihbarlarında karar oranı yüksek seyrederken, 2025 yılı sonunda sadece 6 ihbar dosyası elde kaldı.

"Tüm şiddete şiddetle karşı çıkmamız lazım"

Kadına yönelik şiddet olaylarının basında geniş yer bulmasıyla ilgili soru üzerine Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik şunları söyledi:

"Kadına şiddet tabi ki daha fazla ama emin olun kadına şiddetin üç katı şiddet de erkeğe var. Ben bunu her zaman dile getiriyorum. Biz sadece kadına yönelik şiddeti oradan cımbızla alırsak başarılı olamayız. Şöyle olamayız; toplumda bir şiddet sorunu varken yani şunu söyleyemeyiz ’Kadına karşı şiddette bulunma ama diğerlerine sözümüz yok’ Yani bu insanın doğasını aykırıdır. Bir insanın doğasında şiddet varsa o kadına karşı da şiddette bulunacaktır, erkeğe karşı da bulunacaktır, hayvana karşı bulunacaktır. O yüzden ben bunu çok önemsiyorum. Şiddet sorununu topyekun ele almamız lazım. Kadına şiddet haberleri basında çok daha fazla tıklanma ve reyting alıyor. Kadına şiddet olaylarının okunma oranlarına bakın, bir de diğerlerine bakın; o çok daha fazla. Bunun sebebi de var. Yılların bir birikimi var. Kadına karşı bir şiddet belki zaman içerisinde belki bu kadar önemsenmiyordu, önemsenmesi de gerekir ama sadece kadına karşı değil tüm şiddetli reddetmeliyiz. Tüm şiddete şiddetle karşı çıkmamız lazım"

Şiddetin farklı boyutları ve nedenleri

Çelik, şiddet dosyalarına ilişkin devamında şu değerlendirmeyi paylaştı:

"2024 yılında bin 1.123, 2025 yılında bin 1.137 dosya gelmiş. Gönül ister ki bu bürodaki suç oranı düşük olsun hatta hiç olmasın. Ama maalesef oluyor" dedi ve ekledi: "Trabzon merkez ve ilçelerde kadına karşı, aile içi şiddette çok hassas davranıyoruz. Hiç tolerans gösterilmiyor. Bu rakamlar inşallah ilerideki yıllarda daha da az olacaktır. Yıl içerisinde kadına yönelik cinayetlerimiz oldu. O dosyalarla ilgili kısa sürede soruşturmalar tamamlandı. Birisi zaten ölü olarak bulundu. Diğer ikisinin davaları açıldı. Yargılanmaları devam ediyor. Türkiye’de belki ilimizde de kadına yönelik şiddet sorununu sadece kadına yönelik şiddet üzerinden ele alıp tartışmanın bizi doğru sonucu getirmeyeceğini düşünüyorum. Zaman zaman Bakanlık toplantılarında bunu dile getiriyorum. Maalesef tüm dünyaya olduğu gibi bizim toplumumuzda da şiddet sorunu var. Bu şiddet sadece kadına yönelik değildir. Bu şiddet erkeğe, çocuğa, hayvanlara ve hatta doğaya karşı yönelmiş. Hatta kadının kadına, kadının çocuğa daha da kötüsü çocuğun çocuğa da şiddeti mevcut. O yüzden bu şiddet konularını ve mağdurları orada dururken sadece kadına yönelik olan şiddeti öne alıp sadece ona odaklanırsak biz bu konuda tam anlamıyla başarılı olabileceğimizi düşünmüyorum. Şiddet sorununun tamamını ortadan kaldırmamız lazım. Toplumun tüm kesimlerini harekete geçirip bu şiddet sorununu kaynağında çözmemiz lazım. İnsanlar zayıf gördüğü kişiye karşı şiddet uyguluyor. Kadın olduğu için değil. Karşı taraftakinin kendinden güçlü olduğunu görürse, şiddette bulunma girişiminden vazgeçiyor. Milli boksörlerimiz var. Hadi onlara karşı şiddette bulunsunlar bakalım. Bu işin esprisi. Şiddet olayını tamamen ortadan kaldırmamız lazım. Aynı zamanda tecrübelerimiz bize kadına yönelik şiddetin nedenleri arasında alkol ve uyuşturucu bağımlılığının ön sırada olduğunu görüyoruz. Bu bağımlılığı ortadan kaldırmadığınız sürece şiddet sorununu ortadan kaldıramıyorsunuz. Bizim yaptığımız çalışmada yüzde 40’a yakın bir rakam çıkıyor"

Uyuşturucu ile mücadele vurgusu

Uyuşturucu dosyalarındaki artışa dikkat çeken Çelik, şu verileri paylaştı: 2024 yılında bin 118 adet uyuşturucu kullanma dosyası, 2025 yılında ise bin 530 dosya geldi. İlçeleri de dahil edildiğinde 2024 yılı toplamı 2 bin 5 dosya, 2025 yılında ise 2 bin 476 dosya oldu. Çelik, "Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Hatta ondan daha önemlidir. Terörle mücadeleyi bir yerde kazanabilirsiniz ama uyuşturucu ile mücadele daha zor, çetrefilli ve içimizdedir. Herkesi tehdit ediyor. Uyuşturucu ile mücadelede hiçbir tavizimiz olmayacaktır" dedi.

Dolandırıcılık ve ekonomik mağduriyet

Dolandırıcılık vakalarındaki yüksek rakamlara işaret eden Çelik, "2024 yılı içerisinde 2.180 dosya Trabzon Adliyemize gelmiş. Bu sayı ilçelerle birlikte 3.593. 2025 yılı içerisinde 2.120 soruşturma dosyası geldi; ilçelerle birlikte 3.318. Bu rakamlar fazla ancak bu şüpheliler ilimizde değil. Bu rakamlar aslında bizim mağdur rakamlarımız. Rakamlar ayda 10 milyondan aşağıya düşmüyor. Korkunç rakamlar var." dedi ve WhatsApp, sosyal medya ve hesap kiralama yöntemleriyle gerçekleşen dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Havaya ateş ve silah kullanımına ilişkin uyarı

Karadeniz’deki silah kullanımına dikkat çeken Çelik, yeni yasal düzenlemeleri hatırlattı: ruhsatsız silah taşıma cezaları ağırlaştı; düğün, asker uğurlaması ve eğlencelerde havaya ateş etmeye yönelik cezalar artırıldı. Çelik, "Havaya sıktığımız mermi kaybolmuyor. O merminin yere düşüşü var" ifadelerini kullandı ve ses ve gaz fişeği atabilen silahların artık suç olduğunu belirtti.

Not: Haberde geçen tüm isimler, tarih ve sayısal veriler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirilen resmi rakamlardır.

