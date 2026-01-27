Aziz İhsan Aktaş Davası: 200 Sanığın Yargılandığı Duruşmada Avukat Talepleri Reddedildi

Aziz İhsan Aktaş duruşması sürüyor

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin dava devam ediyor.

Davanın kapsamı ve duruşma yeri

İddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davanın duruşmaları, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan 1 Nolu duruşma salonunda sürdürülüyor. Duruşmada 33'ü tutuklu olmak üzere toplam 200 sanık hakkında karar verilecek.

Tutuklu isimler arasında

Sanıklar arasında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bulunuyor.

Mahkeme ara kararı ve sonraki süreç

Duruşmaya verilen 1 saatlik ara sonrası devam edildi. Mahkeme heyeti, bazı sanık avukatlarının dosyanın tefrik edilmesine ilişkin taleplerini değerlendirdi ve bu talepleri reddetti. Duruşma, sanıkların kimlik tespitleriyle sürüyor.

