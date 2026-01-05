Düzce'de 2025'te 133 bin 343 Sürücüye Ceza, 6 bin 599 Araç Trafikten Men

Düzce'de 2025 Trafik Denetimleri: Kuralları İhlal Edenlere Geçit Yok

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafik ekipleri 2025 yılında kural tanımayan sürücülere geçit vermedi.

Denetimlerin kapsamı ve sonuçları

Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 791 bin araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymayan 133 bin 343 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, bin 252 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı ve 6 bin 599 araç trafikten men edildi.

Hedeflenen ihlaller

Denetimler; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri kullanmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklik yapanlar, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanma gibi risk oluşturan ihlallere yönelik yapıldı.

DÜZCE’DE TRAFİK EKİPLERİ 2025 YILINDA KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMEDİ. YIL İÇİNDE YAPILAN DENETİMDE 133 BİN 343 ARAÇ SÜRÜCÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI 6 BİN 599 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.