Düzce'de 2025'te 133 bin 343 Sürücüye Ceza, 6 bin 599 Araç Trafikten Men

Düzce'de 2025 denetimlerinde 791 bin araç kontrol edildi; 133 bin 343 sürücüye idari para cezası uygulandı, 6 bin 599 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:42
Düzce'de 2025 Trafik Denetimleri: Kuralları İhlal Edenlere Geçit Yok

DÜZCE(İHA) – Düzce’de trafik ekipleri 2025 yılında kural tanımayan sürücülere geçit vermedi.

Denetimlerin kapsamı ve sonuçları

Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 791 bin araç, motosiklet ve servis aracı kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymayan 133 bin 343 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, bin 252 araç sürücüsüne alkolden işlem yapıldı ve 6 bin 599 araç trafikten men edildi.

Hedeflenen ihlaller

Denetimler; ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri kullanmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklik yapanlar, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanma gibi risk oluşturan ihlallere yönelik yapıldı.

