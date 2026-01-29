Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Otobüs-Tır Kazası: Ölü Sayısı 2

Kaza ve müdahale

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi geçişi Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde, 41 EFE 37 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 50 ABP 724 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucunda otobüs sürücüsü Ziya Yılmaz, muavin Resul Ü., tır sürücüsü Ş.İ. ve otobüsteki yolcu D.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen muavin Resul Ü. hayatını kaybetti. Durumu kritik olan sürücü Ziya Yılmaz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ANADOLU OTOYOLU'NUN DÜZCE GEÇİŞİNDE YOLCU OTOBÜSÜNÜN TIRA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜNÜN DE HAYATINI KAYBETMESİYLE ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI.