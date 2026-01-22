Manisa Salihli'de Kamyonun Çarptığı 77 Yaşındaki Yaya Öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonun çarptığı 77 yaşındaki Osman Aktaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:58
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Aktaş (77), bir kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aktaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, İzmir-Ankara D300 kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula istikametine giden ve sürücüsü E.G. olan 45 AGL 582 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Aktaş'a çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; Aktaş daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm çabalara rağmen Aktaş hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın meydana geldiği anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

