Düzce'de Bacada Yangın — Termal Kamera ile İtfaiye Müdahalesi

Konuralp Bölgesi, Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde gerçekleşti

Düzce'de bir işletmenin bacasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay, Konuralp Bölgesi Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi.

İşletmeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken termal kameralar kullandı.

Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar, kontrol amaçlı polis ekiplerince tahliye edildi. Bina içine dolan duman ise itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği havalandırma çalışmalarıyla boşaltıldı.

Olayla ilgili müdahale sürüyor, yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

DÜZCE’DE BİR İŞLETMENİN BACASINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ TERMAL KAMERA İLE MÜDAHALE ETTİ.