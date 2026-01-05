DOLAR
Düzce'de Bacada Yangın — Termal Kamera ile İtfaiye Müdahalesi

Düzce Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde bir işletmenin bacasında çıkan yangına Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü termal kameralarla müdahale etti; bina tahliye edilip duman boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 21:54
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:07
Konuralp Bölgesi, Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi'nde gerçekleşti

Düzce'de bir işletmenin bacasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay, Konuralp Bölgesi Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi.

İşletmeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken termal kameralar kullandı.

Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar, kontrol amaçlı polis ekiplerince tahliye edildi. Bina içine dolan duman ise itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği havalandırma çalışmalarıyla boşaltıldı.

Olayla ilgili müdahale sürüyor, yangının çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

