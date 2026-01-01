Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Kaza Kamerada

Kaza Anı ve Yer

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Muhammet Açıcı Sokak üzerinde meydana geldi. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpışma Detayları

Edinilen bilgilere göre, Serkan Yanık yönetimindeki 55 ATU 418 plakalı otomobil ile Evliya Çelebi Sokak'tan gelen Arslan Oğuz yönetimindeki 15 PE 320 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 ATU 418 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Yaralı ve Müdahale

Kazada sürücü Serkan Yanık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

