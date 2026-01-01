DOLAR
Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Kaza Kamerada

Bafra Kemalpaşa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:13
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:14
Kaza Anı ve Yer

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Muhammet Açıcı Sokak üzerinde meydana geldi. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarpışma Detayları

Edinilen bilgilere göre, Serkan Yanık yönetimindeki 55 ATU 418 plakalı otomobil ile Evliya Çelebi Sokak'tan gelen Arslan Oğuz yönetimindeki 15 PE 320 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 ATU 418 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Yaralı ve Müdahale

Kazada sürücü Serkan Yanık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

