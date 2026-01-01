DOLAR
Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi

Elazığ'da 2026'ya girilirken İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şehir genelinde trafik ve emniyet kontrolleri yaptı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:12
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:12
Elazığ'da 2026 yılına girilirken şehrin birçok noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada yapılan kontroller

Ekipler, kış lastiği, evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolleri yaptı.

Denetim sırasında ekipler, sürücülerin yeni yılını kutlayarak trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.

