Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi
Elazığ'da 2026 yılına girilirken şehrin birçok noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada yapılan kontroller
Ekipler, kış lastiği, evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolleri yaptı.
Denetim sırasında ekipler, sürücülerin yeni yılını kutlayarak trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulundu.
