DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,16 -0,06%
BITCOIN
3.764.822,62 0,02%

Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi

Elazığ’da 2026’nın ilk saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda geniş çaplı trafik kontrolleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:11
Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi

Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uygulama yaptı

Elazığ’da 2026 yılına girilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde kış lastiği, evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri, uygulama sırasında sürücülerin belgelerini ve araçlarını kontrol ederek trafik güvenliğine yönelik önlemleri sıkı tuttu.

Uygulama sırasında ekipler, sürücülerin yeni yılını kutlayarak trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı ve güvenli sürüşe dikkat çekti.

Yeni yılın ilk saatlerinde polis ekiplerinden denetim

Yeni yılın ilk saatlerinde polis ekiplerinden denetim

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bartın'da Paletli Ambulansla Mahsur Kalan 76 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı
2
Düzce'de Gazetecilerden Polislere Yeni Yıl Çikolata Sürprizi
3
Kilis Valisi Tahir Şahin'den Yeni Yıl Denetimi
4
Bafra'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
5
Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi
6
Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi
7
Bitlis–Hizan Karayolunda Seyidava'da Çığ: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları