Elazığ'da 2026'nın İlk Saatlerinde Trafik Denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde uygulama yaptı

Elazığ’da 2026 yılına girilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde kış lastiği, evrak, ehliyet, alkol, emniyet kemeri ve egzoz kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri, uygulama sırasında sürücülerin belgelerini ve araçlarını kontrol ederek trafik güvenliğine yönelik önlemleri sıkı tuttu.

Uygulama sırasında ekipler, sürücülerin yeni yılını kutlayarak trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı ve güvenli sürüşe dikkat çekti.

Yeni yılın ilk saatlerinde polis ekiplerinden denetim