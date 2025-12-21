Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 4 Kişi Yaralanmadı

Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı

Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda gece kaza: 4 kişi yara almadı

Kaza, gece saatlerinde Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Sanayi yönüne seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki araç 5 metre savrularak bir iş yerinin önünde durdu. Kazanın ardından otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişi yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi.

Kaza nedeniyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin hızla park halindeki araca çarptığı görülüyor.

DÜZCE'DE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN PARK HALİNDEKİ BAŞKA BİR ARACA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI.