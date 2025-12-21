DOLAR
Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 4 Kişi Yaralanmadı

Düzce Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda gece kontrolden çıkan, plakası belirlenemeyen otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:27
Kaza, gece saatlerinde Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Sanayi yönüne seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki araç 5 metre savrularak bir iş yerinin önünde durdu. Kazanın ardından otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişi yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi.

Kaza nedeniyle her iki araçta maddi hasar oluşurken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin hızla park halindeki araca çarptığı görülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

