Düzce'de Köprü Ayağı Yüklü Tır Kar Nedeniyle 2 Çekiciyle Kurtarıldı

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan köprü ayağı yüklü tır, 2 çekiciyle çıkarılarak İstanbul’dan Hatay’a yoluna devam etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:59
Düzce'de Köprü Ayağı Yüklü Tır Kar Nedeniyle 2 Çekiciyle Kurtarıldı

Düzce'de Köprü Ayağı Yüklü Tır Kar Nedeniyle Yolda Kaldı, 2 Çekiciyle Kurtarıldı

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan köprü ayağı yüklü tır, yapılan kurtarma çalışmasıyla tekrar yola çıkarıldı.

Kaza ve Kurtarma Süreci

İstanbul’dan Hatay’a köprü ayağı getirmek için 2 gün önce yola çıkan tır, Bolu Dağı'nda etkili olan kar yağışında rampayı çıkamayarak yolda kaldı. Araç, kontrollü şekilde boş bir alana alınarak güvenli hale getirildi.

Yolların açılmasının ardından başlatılan kurtarma çalışmasında, tek çekiciyle çıkarılamayan tır için 2 çekici sevk edildi. İki çekicinin birlikte çalışmasıyla tır bulunduğu yerden çıkarılarak Hatay'a gönderildi.

Görüntüler

Kurtarma anları ve operasyon süreci, havadan görüntülendi. O görüntüler, çalışmanın güvenli ve planlı bir şekilde yürütüldüğünü gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

