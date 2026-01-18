Düzce'de Sanayi Çarşısında Dumanı Fark Eden Vatandaş Yangını Önledi

Düzce eski sanayi sitesinde kapalı dükkandan çıkan dumanı fark eden vatandaş, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak yangının kısa sürede söndürülmesini sağladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:04
Düzce'de Sanayi Çarşısında Dumanı Fark Eden Vatandaş Yangını Önledi

Düzce'de sanayi çarşısında kapalı dükkandan yükselen duman söndürüldü

Vatandaşın dikkati, çevredeki dükkanları kurtardı

Düzce eski sanayi sitesinde pazar günü meydana gelen olayda, kapalı bir dükkandan yükselen dumanı fark eden bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin kontrollü müdahalesiyle kapıların açılmasının ardından içeride bir yangın tespit etti. Kapalı olan klima ve çay ocağı dükkanı içinden yükselen simsiyah dumanlar kısa sürede temizlendi.

Vatandaşın zamanında ihbarı sayesinde yangına hızlı müdahale edildi ve işletme kurtarıldı. Bu sayede diğer sanayi dükkanlarının da yanmasının önüne geçildi.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların derhal Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin önemine dikkat çekti.

DÜZCE'DE SANAYİ ÇARŞISINDA KAPALI DÜKKAN İÇİNDEN ÇIKAN DUMANLARI FARK EDİP İTFAİYEYİ ARAYAN BİR...

DÜZCE'DE SANAYİ ÇARŞISINDA KAPALI DÜKKAN İÇİNDEN ÇIKAN DUMANLARI FARK EDİP İTFAİYEYİ ARAYAN BİR KİŞİ, DÜKKANDAKİ YANGININ KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLMESİNİ SAĞLAYARAK DİĞER DÜKKANLARIN DA YANMASINI ENGELLEDİ.

DÜZCE'DE SANAYİ ÇARŞISINDA KAPALI DÜKKAN İÇİNDEN ÇIKAN DUMANLARI FARK EDİP İTFAİYEYİ ARAYAN BİR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta Yalvaç’ta Hurda İşletmesi Çatısında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Tekirdağ Çorlu'da Virajda Kayan Araç Kaza Eşiğinden Döndü — Araç Kamerası Kaydetti
3
Antalya'da Helin Kutlay başından vurularak hayatını kaybetti — eşi gözaltında
4
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti
5
İstanbul Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Milyon 760 Bin Hap Ele Geçirildi
6
Ünye'de oto bakım servisinde ölen 2 genç defnedildi
7
Batman'da Trafik Kazası: Yaya Metrelerce Havaya Fırladı, 1 Ölü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları