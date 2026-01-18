Düzce'de Sanayi Çarşısında Dumanı Fark Eden Vatandaş Yangını Önledi

Düzce'de sanayi çarşısında kapalı dükkandan yükselen duman söndürüldü

Vatandaşın dikkati, çevredeki dükkanları kurtardı

Düzce eski sanayi sitesinde pazar günü meydana gelen olayda, kapalı bir dükkandan yükselen dumanı fark eden bir vatandaş durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin kontrollü müdahalesiyle kapıların açılmasının ardından içeride bir yangın tespit etti. Kapalı olan klima ve çay ocağı dükkanı içinden yükselen simsiyah dumanlar kısa sürede temizlendi.

Vatandaşın zamanında ihbarı sayesinde yangına hızlı müdahale edildi ve işletme kurtarıldı. Bu sayede diğer sanayi dükkanlarının da yanmasının önüne geçildi.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların derhal Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin önemine dikkat çekti.

