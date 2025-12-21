Düzce'de Sobadan Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Görme Engelli Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay, Aziziye Mahallesi Korkmaz Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yakınlarının haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Evde yalnız yaşayan görme engelli M.S. (50)'den haber alamayan yakınları tarafından yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemede M.S.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

İnceleme ve Soruşturma

Yapılan ilk incelemenin ardından M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

