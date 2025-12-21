DOLAR
Düzce'de Sobadan Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Görme Engelli Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce Aziziye Mahallesi'nde yalnız yaşayan M.S. (50), evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi; cenaze Adli Tıp'a kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 23:14
Olayın Detayları

Olay, Aziziye Mahallesi Korkmaz Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yakınlarının haber alamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Evde yalnız yaşayan görme engelli M.S. (50)'den haber alamayan yakınları tarafından yetkililere bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemede M.S.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

İnceleme ve Soruşturma

Yapılan ilk incelemenin ardından M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

