Düzce'de Sokak Ortasında Silahla Vurulan Emre S. Hayatını Kaybetti

Düzce Şerefiye Mahallesi'nde Emre S. (26), sokakta kafasından vurularak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:02
Şerefiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda polis ve sağlık ekipleri seferber oldu

İl merkezinde yaşanan olay, Şerefiye Mahallesi Çevre Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emre S. (26) yanında getirdiği silah ile önce havaya birkaç el ateş etti.

Daha sonra Rasim Bedir Paşa Bulvarı'na çıkan Emre S., yaklaşık 2 dakika sonra aynı sokağa geri dönerek kafasına sıkarak ağır yaralandı. Olayı duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, iş yeri yan tarafında yerde hareketsiz halde bulunan Emre S.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan genç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bulunan mermi kovanlarını topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce’de bir kişi sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulundu

Düzce’de bir kişi sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulundu

