Düzce'de Sokakta Silahla Kendini Vuran E.S. Hayatını Kaybetti

Düzce Şerefiye Mahallesi Çevre Sokak'ta silahla kendini vuran E.S. (26), kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:57
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 23:03
Olayın Detayları

Olay, Şerefiye Mahallesi Çevre Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre E.S. (26), önce havaya birkaç el ateş ettikten sonra kafasına sıkarak ağır şekilde yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, iş yerinin yan tarafında yerde hareketsiz halde yatan E.S.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

