Düzce'de strafor fabrikası yangını 2.5 saatte söndürüldü

Düzce'de strafor fabrikasında yangın 2.5 saatte kontrol altına alındı

20.37 sıralarında Üçköprü mevkiinde strafor üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2.5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Çalışanların alevleri fark etmesi üzerine durum derhal Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş makineleri, beton pompaları ile ilçe ve belde belediyelerine bağlı itfaiye araçlarının desteğiyle alevlere müdahale etti.

Yangının söndürülmesinde görev alan ekipler arasında 13 itfaiye ekibi, AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri yer aldı; müdahale toplam 124 personel ile desteklendi. Yetkililer, bitişik iş yerlerinde herhangi bir olumsuz durumun oluşmadığını bildirdi.

Vali Mehmet Makas'ın açıklaması

"Evet arkadaşlar, malumunuz daha önce bir basın açıklaması yaptık. 20:37 itibarıyla Düzce Merkez ve Kaynaşlı ilçemizin tam sınırında bulunan Üçköprü mevkinde, strafor üretimi yapan fabrikamızda; nedeni kendi beyanlarına göre elektrik santralinden kaynaklı bir yangın başlıyor. Ve 20:37 sonrası Düzce Belediyemiz itfaiye ekipleri ve Kaynaşlı Belediyemizin itfaiye ekipleri başta olmak üzere, 7 ilçemizden, 2 beldemizden itfaiye ekipleriyle yangına müdahale ettik. Bu fabrika 24 saat esaslı çalışan bir fabrika, 3 vardiya çalışan bir fabrika. Sevindirici olan nokta; vardiyadaki arkadaşların burnunun dahi kanamadan kendilerinin fabrikayı terk etmesi. Can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. Hemen bitişik nizamda bulunan iş yerlerinde, işletmelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Oralara da yangının sirayet etmesini kahraman itfaiyecilerimiz engellemiş oldu. Bu yangına 13 itfaiye ekibi, tamamen Düzce vilayetine bağlı ilçeleriyle, beldeleriyle ve Düzce Belediyemiz başta olmak üzere müdahalede bulunduk. Hem AFAD ekiplerimiz, hem Jandarma ekiplerimiz, hem de sağlık ekiplerimiz burada canhıraş bir mücadele verdiler. Toplam 124 personelimizle beraber takviye ettik. Siz de beraber yangının başlangıcından bu zamana kadar eşlik ettiniz. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Yine jandarmamıza, AFAD’ımıza, başta belediyelerimiz olmak üzere itfaiye ekiplerimize her birine teşekkür ediyoruz. Sayın vekilimiz burada bizi yalnız bırakmadılar, il müdürlerimiz burada. Bu saatten sonra tamamen soğutma aşamasına geçiyoruz. Burada yeteri kadar AFAD ekibimiz, itfaiye ekibimiz ve jandarma ekibimiz inşallah bulunacak ve tamamıyla da soğutmuş olacağız. Bununla geçmiş olsun. Düzcemize, insanımıza. Önemli olan cana bir şey olmadı. Malın tekrar yerine konulacağını hep beraber göreceğiz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bu arada biliyorsunuz D-100 karayolunda da kısıtlı bir kapama yaptık. Onu da an itibarıyla tekrar trafiğe açacağız. Tekrar geçmiş olsun. Bütün emek veren arkadaşlara ben Düzce Valisi olarak devletimiz adına teşekkür ediyorum"

Yetkililer, yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki çalışmaları soğutma ve kontrol aşamasına taşıdıklarını, D-100 karayolunun da tekrar çift taraflı trafiğe açıldığını bildirdi.

