Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını 2.5 Saatte Söndürüldü

Üçköprü mevkiinde saat 20.30'da başlayan yangın kontrol altına alındı

Düzce'nin Üçköprü mevkiinde strafor üretimi yapan bir fabrikada 20.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine fabrika çalışanları durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş makineleri, beton pompaları ve ilçe ile belde belediyelerinin destekleriyle müdahaleye başladı. Yapılan söndürme operasyonu ve soğutma çalışmaları sonucunda yangın, ekiplerin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Can kaybı yok—Yangının ilk anlarında olay yerine gelen Düzce Valisi Mehmet Makas, yangına ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "20.37 itibarıyla Düzce Merkez ve Kaynaşlı ilçemizin tam sınırında bulunan Üçköprü mevkinde, strafor üretimi yapan fabrikamızda; nedeni kendi beyanlarına göre elektrik santralinden kaynaklı bir yangın başlıyor. Ve 20.37 sonrası Düzce Belediyemiz itfaiye ekipleri ve Kaynaşlı Belediyemizin itfaiye ekipleri başta olmak üzere, 7 ilçemizden, 2 beldemizden itfaiye ekipleriyle yangına müdahale ettik. Bu fabrika 24 saat esaslı çalışan bir fabrika, 3 vardiya çalışan bir fabrika. Sevindirici olan nokta; vardiyadaki arkadaşların burnunun dahi kanamadan kendilerinin fabrikayı terk etmesi. Can kaybımız yok. Buna şükrediyoruz. Hemen bitişik nizamda bulunan iş yerlerinde, işletmelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Oralara da yangının sirayet etmesini kahraman itfaiyecilerimiz engellemiş oldu. Bu yangına 13 itfaiye ekibi, tamamen Düzce vilayetine bağlı ilçeleriyle, beldeleriyle ve Düzce Belediyemiz başta olmak üzere müdahalede bulunduk. Hem AFAD ekiplerimiz, hem jandarma ekiplerimiz, hem de sağlık ekiplerimiz burada canhıraş bir mücadele verdiler. Toplam 124 personelimizle beraber takviye ettik. Siz de beraber yangının başlangıcından bu zamana kadar eşlik ettiniz. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Yine jandarmamıza, AFAD’ımıza, başta belediyelerimiz olmak üzere itfaiye ekiplerimize her birine teşekkür ediyoruz. Sayın vekilimiz burada bizi yalnız bırakmadılar, il müdürlerimiz burada. Bu saatten sonra tamamen soğutma aşamasına geçiyoruz. Burada yeteri kadar AFAD ekibimiz, itfaiye ekibimiz ve jandarma ekibimiz inşallah bulunacak ve tamamıyla da soğutmuş olacağız. Bununla geçmiş olsun Düzcemize, insanımıza. Önemli olan cana bir şey olmadı. Malın tekrar yerine konulacağını hep beraber göreceğiz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun".

Vali Makas, ayrıca D-100 karayolunun yapılan kısıtlı kapamanın ardından tekrar trafiğe açıldığını belirterek, "Tekrar geçmiş olsun. Bütün emek veren arkadaşlara ben Düzce Valisi olarak devletimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Operasyona katılanlar: 13 itfaiye ekibi, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile toplam 124 personel müdahalede bulundu. Soğutma çalışmaları sürüyor ve çevredeki iş yerlerine yangının sirayet etmesi engellendi.

