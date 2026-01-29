Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Düzce Doğanlı'daki strafor fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgar alevleri yayarken, D-100 trafiğe kapatıldı ve takviye ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:51
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:51
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını: Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Düzce'de strafor fabrikasında yangın — söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimi yapılan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede fabrikanın tamamını ve çevresindeki strafor malzemelerini sardı. Yangının kontrol altına alınması güçleşti, Düzce merkez ve ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

D-100 karayolunda ulaşım kesildi

Yangına müdahale eden ekiplerin geçişinin sağlanması amacıyla D-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgeye yalnızca yangın söndürme araçlarının geçişine izin veriliyor ve söndürme çalışmaları için çevre illerden de destek talep edildi.

Vali Mehmet Makas yerinde inceledi

Vali Mehmet Makas bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Makas şu ifadeleri kullandı: "Düzce Merkez ve Kaynaşlı sınırındayız an itibarıyla. Strafor üretimi yapan bir fabrikamızda saat 20.45 itibarıyla tahminimizce elektrik trafosundan kaynaklı, çünkü beyanlar o yönde, ama teknik inceleme yapılacak sonrasında. Dolayısıyla elektrikten kaynaklı olduğunu zannettiğimiz bir yangın var. Tabii fabrika straforlarla yığılı, depoları yanıyor an itibarıyla. 3 çalışanı normal 24 saat esaslı çalışıyor, şu an vardiyada 3 kişi var. Ama o 3 kişi de sağ salim kurtarıldı. Fabrikayı terk ettiler kendi imkanlarıyla"

"An itibarıyla Düzce’mizden, Sakarya’mızdan, Bolu’muzdan da takviye alarak yangına müdahale ediyoruz. Çevre işletmelere, özellikle servisler var burada otomobil servisleri, sirayet etmemesi adına büyük bir gayret sarf ediyor arkadaşlarımız. Can kaybı olmaması, dediğim gibi bizim sevindiğimiz nokta. Gelen takviyelerle birlikte çevreye sirayet etmeden de söndüreceğimize ben inanıyorum"

"Rüzgar var, rüzgarla da mücadele ediyoruz. Ama biliyorsunuz strafor malzemesi yanıcı bir malzeme. Dolayısıyla çevreye sıçramasını engeller isek bizim için büyük bir başarı. Yoksa malzeme yanacak bir kısmı. Yanmadıktan sonra da tam müdahale imkanımız yok, yanacak ve kendiliğinden sönecek. Biz sadece etrafta soğutma yapacağız ve kalan kısmını da inşallah kurtarmaya çalışacağız"

Söndürme çalışmaları ve teknik incelemeler devam ediyor. Yetkililer, yangının kesin nedeni için yapılacak teknik raporu bekliyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

VALİ MEHMET MAKAS

VALİ MEHMET MAKAS

DÜZCE’DE STRAFOR ÜRETİM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN SÜRÜYOR. RÜZGARIN DA ETKİLİ OLDUĞU BÖLGEDE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da Gasp Edilen Telefonla Dudak Dolgusu Yaptıran 2 Kadın Yakalandı
2
Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Trafiğe Çıkışı Durduruldu
4
Mustafakemalpaşa'da otoyolda can pazarı: Tır 3 araca çarptı, 8 yaralı
5
Beyoğlu'da Otel Yangını: 3 Kişi ve Bir Köpek Kurtarıldı
6
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını 2.5 Saatte Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları