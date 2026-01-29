Nizip'te Yağış Sonrası Yol Çökmesi Kaza: 3 Yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağış sonrası çöken yolda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı; 3 kişi yaralandı, motor metrelerce savruldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:55
Nizip'te Yağış Sonrası Yol Çökmesi Kaza: 3 Yaralı

Nizip'te yağış sonrası yol çökmesi sonucu kaza: 3 yaralı

Olayın detayları

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yoğun yağış sonrası yolda oluşan çökme nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ş. (19) idaresindeki 35 AE 3131 plakalı Volkswagen marka otomobil savrularak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilin motoru yerinden çıkarak metrelerce savruldu.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan araçtaki 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayat tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

