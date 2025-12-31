DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,09%
ALTIN
5.997,59 0,07%
BITCOIN
3.824.812,94 -1,27%

Düzce'de Tır Makaslaması Kalkın Plajı Çevre Yolunu Kapattı

Akçakoca Kalkın Plajı'nda bir tırın makaslaması çevre yolunu kapattı; jandarma ve belediye ekipleri müdahale ediyor, küçük araçlar güvenlik şeridinden geçiyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:55
Düzce'de Tır Makaslaması Kalkın Plajı Çevre Yolunu Kapattı

Düzce'de Tır Makaslaması Kalkın Plajı Çevre Yolunu Kapattı

Akçakoca'da trafik aksadı, ekipler bölgeye sevk edildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kalkın Plajı mevkisinde bir tırın makaslaması nedeniyle çevre yolunda ulaşım aksadı. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yolda makaslayarak trafiğin tamamen durmasına yol açtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yolu trafiğe kapatan tırın etrafında gerekli tedbirler uygulanırken, belediye ekipleri de yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışıyor.

Küçük araçlar şu anda güvenlik şeridinden kontrollü olarak geçiş yapabiliyor. Olay nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu; sürücülerden trafikte dikkatli olmaları istendi.

Düzce'de tır makaslaması çevre yolunu kapattı

Düzce'de tır makaslaması çevre yolunu kapattı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da 74 Yaşındaki Ayşe Kılıç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da 2 Milyon Avroluk Soygun Kamerada
3
Kocaeli'de Denizde Çırpınan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya'da Market Hırsızı 3 Çalışanı Bıçakla Yaraladı
5
Samsun Atakum'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K. yakalandı
6
Niğde'de 2026 Yılbaşı İçin Kapsamlı Asayiş ve Trafik Tedbirleri
7
Seramiksan'da 2 Milyon Avro'luk Soygun Kamerada — 5 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları