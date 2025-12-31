Düzce'de Tır Makaslaması Kalkın Plajı Çevre Yolunu Kapattı
Akçakoca'da trafik aksadı, ekipler bölgeye sevk edildi
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kalkın Plajı mevkisinde bir tırın makaslaması nedeniyle çevre yolunda ulaşım aksadı. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yolda makaslayarak trafiğin tamamen durmasına yol açtı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yolu trafiğe kapatan tırın etrafında gerekli tedbirler uygulanırken, belediye ekipleri de yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışıyor.
Küçük araçlar şu anda güvenlik şeridinden kontrollü olarak geçiş yapabiliyor. Olay nedeniyle bölgede araç kuyrukları oluştu; sürücülerden trafikte dikkatli olmaları istendi.
