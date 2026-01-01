Düzce'de Trafik Denetimi: 1.711 Sürücüye Ceza, 92 Araç Trafikten Men

DÜZCE(İHA)

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri, kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, toplu taşıma, motosiklet ve otomobil dahil olmak üzere toplam 7.400 araç incelendi.

Yapılan denetimler sonucu 1.711 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, alkollü oldukları tespit edilen 11 sürücü hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, trafikte tehlike oluşturan veya mevzuata aykırı durumda olan 92 araç trafikten men edildi.

Denetimler, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri ihlali, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklik yapan sürücüler, kırmızı ışık ihlali, hız kuralını ihlal edenler, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyenler ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücüler başta olmak üzere, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen ihlallere odaklandı.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için dikkatli olmaya çağırdı.

