DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.773.778,17 -0,22%

Düzce'de Trafik Denetimi: 1.711 Sürücüye Ceza, 92 Araç Trafikten Men

Düzce'de bir haftalık trafik denetiminde 7.400 araç kontrol edildi; 1.711 sürücüye ceza, 11 alkollü sürücüye işlem, 92 araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:06
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:06
Düzce'de Trafik Denetimi: 1.711 Sürücüye Ceza, 92 Araç Trafikten Men

Düzce'de Trafik Denetimi: 1.711 Sürücüye Ceza, 92 Araç Trafikten Men

DÜZCE(İHA)

Düzce’de Jandarma ve Polis trafik ekipleri, kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son bir hafta içinde gerçekleştirilen kapsamlı kontrollerde, toplu taşıma, motosiklet ve otomobil dahil olmak üzere toplam 7.400 araç incelendi.

Yapılan denetimler sonucu 1.711 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, alkollü oldukları tespit edilen 11 sürücü hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, trafikte tehlike oluşturan veya mevzuata aykırı durumda olan 92 araç trafikten men edildi.

Denetimler, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri ihlali, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda teknik değişiklik yapan sürücüler, kırmızı ışık ihlali, hız kuralını ihlal edenler, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyenler ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücüler başta olmak üzere, trafik güvenliğini doğrudan etkileyen ihlallere odaklandı.

Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için dikkatli olmaya çağırdı.

DÜZCE’DE TRAFİK EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. SON BİR HAFTA İÇİNDE YAPILAN...

DÜZCE’DE TRAFİK EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. SON BİR HAFTA İÇİNDE YAPILAN DENETİMDE BİN 711 ARAÇ SÜRÜCÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI 92 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'te Kar Etkili: Çocuklar Beyazın Tadını Çıkardı
2
Düzce'de Trafik Denetimi: 1.711 Sürücüye Ceza, 92 Araç Trafikten Men
3
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 48 Kişiye İşlem, 2 Tutuklama
4
Bilecik'te Kar Yağışı: 35 CGA 725 Plakalı Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
5
Kapıdağ'da 5 Gündür Kayıp: Elif Kumal İçin Aramalar Sürüyor
6
Elazığ'da Minibüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları