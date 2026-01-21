Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Operasyon ve ele geçirilenler
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaklar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler ve adli süreç
Olayda 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan gözaltına alınan ve 13 suç kaydı bulunan İ.T. (35), alınan ifadesinde uyuşturucu madde satışı yaptığını ikrar etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.
