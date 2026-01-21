Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen operasyonda 3 gr sentetik kannabinoid, 2 gr metamfetamin ve terazi ele geçirildi; İ.T. (35) tutuklandı, 2 kişiye işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 20:58
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:58
Operasyon ve ele geçirilenler

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaklar Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç

Olayda 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan gözaltına alınan ve 13 suç kaydı bulunan İ.T. (35), alınan ifadesinde uyuşturucu madde satışı yaptığını ikrar etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

