Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Düzce'de Narkotik ekiplerinin operasyonunda 5 parçada 230 gram sentetik kannabinoid, terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; M.D ve R.D tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:26
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:26
Operasyon ve ele geçirilenler

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çay ve Derelitütüncü mahallelerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 parça halinde 230 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç

Olayla ilgili gözaltına alınan kişiler arasında 10 suç kaydı bulunan M.D (53) ile 15 suç kaydı bulunan R.D. (37) yer aldı. Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Her iki şüpheli de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

