Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Çay ve Derelitütüncü mahallelerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 parça halinde 230 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç

Olayla ilgili gözaltına alınan kişiler arasında 10 suç kaydı bulunan M.D (53) ile 15 suç kaydı bulunan R.D. (37) yer aldı. Şüpheliler savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Her iki şüpheli de, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DÜZCE’DE İKİ AYRI MAHALLEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI, BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.