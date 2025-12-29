DOLAR
Düzce'de Yeni Yıl Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 2 milyon 500 bin lira ele geçirildi

Düzce'de jandarma ekipleri, Akçakoca'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan kaçak alkol ve üretim kitleri ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 19:01
Yeni yıl öncesi baskın

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesi düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan kaçak alkol ele geçirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube ekipleri tarafından Akçakoca ilçesinde, C.K. isimli şahsın Düzce şehir merkezinde tuttuğu depoda sakladığı kaçak alkolleri yeni yıl öncesi piyasaya süreceği belirlendi.

Ele geçirilenler

Depoya yapılan baskında, 51 koli içinde toplam 900 litre etil alkol, alkol üretiminde kullanılabilecek yaklaşık 2 bin 200 litre eşdeğer malzeme ve bin 130 adet alkol üretim kiti ele geçirildi.

Operasyon sonucunda şüpheli C.K. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

