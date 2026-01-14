Düzce Konuralp'te Fuhuş Operasyonu: 9 Kişi Gözaltında
Operasyon ve soruşturma
DÜZCE (İHA) — Konuralp Bölgesinde, Ahlak Büro Amirliği tarafından iki ay süren çalışmanın ardından sabah saatlerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 9 kişi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya hesapları üzerinden fuhşu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme suçlarıyla bağlantılı 10 sosyal medya profili tespit edildi. Ekipler, projeli dosya kapsamında belirlenen şüphelilerin yakalanması ve ikametlerde olası suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyonu gerçekleştirdi.
Yakalananlar ve ele geçirilenler
Operasyonda yakalanan şahıslar: G.Ç. (30), M.I.K. (46), A.B. (35), K.A. (50), Z.D. (33), M.A. (46), N.D. (55), O.U. (50) ve N.K. (47).
Aramalarda 18 adet cep telefonuna el konuldu. Ayrıca ele geçirilen uyuşturucular arasında 7,28 gram esrar, 5,25 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu hap ve 2,41 A-M likit uyuşturucu madde bulundu.
B.A. (36) isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
