DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.955,11 0,11%
BITCOIN
3.770.529,27 -0,17%

Düzce Kuyudüzü’nde 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Düzce Kuyudüzü Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale ile söndürüldü; 3'üncü kat kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 23:24
Düzce Kuyudüzü’nde 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Düzce Kuyudüzü’nde 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Olayın Detayları

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesinde (Kuyudüzü köyü) bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, 3’üncü katta yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirildi.

Müdahale ve Hasar

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dairede yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında binanın 3’üncü katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bölge halkı ve yetkililer, yangının nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu olay, yılın son yangını olarak kayıtlara geçti.

DÜZCE’DE 2025 YILININ SON GÜNÜNDE KUYUDÜZÜ KÖYÜNDE 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI. ALEV...

DÜZCE’DE 2025 YILININ SON GÜNÜNDE KUYUDÜZÜ KÖYÜNDE 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI. ALEV TOPUNA DÖNEN EVDEKİ YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ.

DÜZCE’DE 2025 YILININ SON GÜNÜNDE KUYUDÜZÜ KÖYÜNDE 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN ÇIKTI. ALEV...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Nurtaç Arslan 2025'in Son Uygulamasında Polis Denetimine Katıldı
2
Tunceli'de Zorlu Kışta Yılbaşı Güvenliği Emniyete Emanet
3
Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Havai Fişekli Yeni Yıl Kutlaması
4
Düzce Valisi Selçuk Aslan: Yılbaşı Tedbirlerinde 140 Ekip, 700 Personel Sahada
5
Adıyaman'da Dağda Mahsur Kalan 2 Çoban ve 800 Koyun Kurtarıldı
6
Erciş Kaymakamı Karaloğlu'ndan Güvenlik Güçlerine Yeni Yıl Ziyareti
7
Artvin'de Çığ Faciası: Çobanın Kimliği Belirlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları