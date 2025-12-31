Düzce Kuyudüzü’nde 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
Olayın Detayları
Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesinde (Kuyudüzü köyü) bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, 3’üncü katta yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirildi.
Müdahale ve Hasar
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen dairede yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında binanın 3’üncü katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Soruşturma
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bölge halkı ve yetkililer, yangının nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu olay, yılın son yangını olarak kayıtlara geçti.
