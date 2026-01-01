Paris'te Yeni Yıl Alarmı: 10 Bin Güvenlik Görevlisi Champs-Elysees'de

Paris'te yılbaşı kutlamalarında sıkı güvenlik önlemleri

Fransa’nın başkenti Paris’te yeni yıl kutlamaları öncesinde kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı. Yaklaşık 10 bin güvenlik görevlisi sahaya inerken, başta Champs-Elysees olmak üzere birçok noktada girişler kontrol noktalarıyla sınırlandırıldı.

Güvenlik çemberleri ve uygulama saatleri

Paris Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemleri kapsamında 31 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’te Charles-de-Gaulle Meydanı çevresinde ilk güvenlik çemberini oluşturdu. Bu alan yalnızca trafik güvenlik ekipleri, acil servisler ve organizasyon görevlilerine açık bırakıldı. Saat 16.00 itibarıyla Champs-Elysees ve çevresini kapsayan ikinci ve daha geniş güvenlik çemberi devreye alındı. Önlemlerin 1 Ocak sabahı saat 04.00’e kadar süreceği duyuruldu.

Kutlama alanlarındaki kontroller

Champs-Elysees, yılbaşı kutlamalarının merkezi olarak on binlerce yerli ve turistin toplandığı bir nokta olurken, yetkililer kutlama alanlarına alkollü içecek sokulmasına izin verilmediğini bildirdi. Katılımcılar, girişlerde kimlik kontrolü, görsel inceleme, çanta ve araç aramalarına tabi tutuldu; güvenlik kontrollerini reddedenlerin alana girişine izin verilmedi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, kalabalık yoğunluğunu yönetebilmek amacıyla Aralık ayı başlarında planlanan yılbaşı konserini iptal ederek bu yıl daha sakin ve kontrollü bir etkinlik tercih edildiğini açıkladı.

Ülke genelinde seferberlik ve tehdit değerlendirmesi

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde toplam 90 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiğini belirtti. Nunez, "Bu yıl Champs-Elysees’de güvenlik konusu son derece ciddiye alınıyor" ifadelerini kullandı. Yetkililer, kamuya açık etkinliklerin güvenliğini sağlamak ve yıl sonlarında sıkça yaşanan olayları önlemek amacıyla "kararlılık ve otorite" talimatlarının yinelendiğini vurguladı.

Ayrıca başkentte Champs-Elysees, Trocadero, Champ de Mars, Eyfel Kulesi çevresi, Les Halles ve Montmartre gibi noktalarda büyük kalabalıkların oluşmasının beklendiği, muhtemel terör saldırısı ve aşırı kalabalık risklerinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Paris Valiliği tarafından 22 Aralık’ta yayımlanan bir kararnamede, yılbaşı kutlamalarının herhangi bir saldırıda "öncelikli bir hedef olma ihtimalinin yüksek olduğu" vurgulandı. Ayrıca 14 Aralık’ta Sidney’de Hanuka kutlamaları sırasında yaşanan saldırının, tehdit algısını artırdığı ve güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasına yol açtığı kaydedildi.

